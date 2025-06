Mann bringt Vierbeiner zum Hundefriseur: Als er ihn abholt, fällt ihm die Kinnlade runter

Lachender Dritter sind in diesem Fall mal wieder die User auf TikTok .

Während sich Europa gerade für den Hochsommer wappnet, sind die Australier momentan in Winterstimmung. Auch deshalb war der Kurzhaarschnitt "unglücklich" für Lulu.

"Ich war auf eine komische und seltsame Weise schockiert, weil ich wusste, dass meine Mutter noch mehr schockiert gewesen wäre. Ich glaube, ich darf jetzt nicht mehr mit ihr zum Haareschneiden gehen", sagte Sharma diese Woche in einem Interview mit Newsweek .

Lulu war mehr oder weniger wie ein Schaf geschoren worden - bis auf den Kopf, der auf einmal sehr voluminös aussah. Dort trug die Hündin auf einmal so eine Art "Hunde-Afro".

Steile Frise: Lulu sorgt mit ihrem neuen Look für Heiterkeit. © TikTok/Screenshot/thisisasharma

Denn seit Sharma im Mai einen Vorher-Nachher-Vergleich von Lulu veröffentlicht hat, konnte die entsprechende Fotoshow 1,7 Millionen Klicks einheimsen, dazu gut 150.000 Likes.

Dabei glaubt der 26-Jährige, dass sogar seine Hunde-Dame mitbekommen hat, was ihr "angetan" wurde. "Danach war sie zwei Tage lang ruhig. Ich glaube, sie hat einige Dinge im Friseursalon gesehen", erklärte er gegenüber dem US-Magazin.

Unterdessen hat das Herrchen gleich mehrere Dinge dazugelernt. Zum einen, dass auch Hunde schlechte "Frisuren" haben können, zum anderen, dass er nicht noch einmal "den Standardschnitt" sagen wird.

Da der "Fehltritt" inzwischen einen guten Monat zurückliegt, konnte Sharma übrigens Entwarnung geben. Lulus Fell sei nun wieder länger, das Schlimmste überstanden.

Ansonsten freut sich der junge Mann, dass er so vielen Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern konnte. Zumindest in dieser Hinsicht hat sich der Besuch beim Hundefriseur also gelohnt.