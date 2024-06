Mann rettet sehr übergewichtigen Hund: Was er mit ihm macht, beeindruckt Millionen

Thailand - Sie lag erschöpft auf einer viel befahrenen Straße in Thailand. Autos und Motorräder sausten nur wenige Zentimeter an ihrem Kopf vorbei. So fand Tierschützer Niall Harbison die extrem übergewichtige Hündin, die offenbar mit ihrem Leben abgeschlossen hatte. Doch Harbison, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, möglichst viele Hunde in Thailand zu retten, wollte das nicht so hinnehmen. Er schnappte sich die Fellnase, nahm sie in seinem Tierheim auf.