01.10.2024 06:48 Mann will Hund von Sofa heben: Was das Tier dann tut, bringt Millionen zum Lachen

Diese Fellnase weiß ganz genau, was sie will - und vor allem, was nicht. Lachender Dritter ist ein Millionenpublikum auf TikTok, das sich köstlich amüsiert.

Von Christian Norm

Orlando (Florida) - Diese Fellnase weiß ganz genau, was sie will - und vor allem, was nicht. Kein Wunder, hat Lucy doch schon rund 15 Jahre auf dem Buckel, ist alsoE eine mehr als erfahrene Hunde-Seniorin. Seit Ende September erlebt sie allerdings ihren zweiten Frühling. Lucy ist nämlich seit einigen Tagen der absolute Renner auf TikTok. Hunde-Seniorin Lucy lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/samsnyds Die Hündin aus Orlando, Florida, weiß ihr Publikum in dem entsprechenden Video (siehe unten) mit ihrer spritzigen Art zu überzeugen. Der Grund: In dem Clip führt sie ihr Herrchen regelrecht vor. Der US-Amerikaner will Lucy darin eigentlich nur vom Sofa hochheben. Doch darauf hat der Vierbeiner absolut keinen Bock. Mehrfach schnappt die tierische Seniorin nach der "Nervensäge". Sichtlich gereizt gibt der 27-Jährige wenige Sekunden später auf, zeigt der Hündin im Weggehen zumindest noch den Mittelfinger. Doch das ficht Lucy natürlich nicht an - sie hat gewonnen. Hunde Junghündin muss für Fehlverhalten ihres Vorbesitzers büßen: Was wird jetzt aus Jenny? Lachender Dritter ist das TikTok-Publikum. Innerhalb von fünf Tagen kamen rund 7,5 Millionen Klicks sowie mehr als eine Million Likes zusammen. Tränen lachende Emojis gehörten in der Kommentarspalte natürlich ebenso dazu. Doch trotzdem gibt es einige User, die etwas zu mäkeln hatten. Auf viralen Hit folgt zweites TikTok-Video mit lustiger Auflösung Das Frauchen darf Lucy natürlich in jeder Lebenslage so oft hochheben wie es will. © TikTok/Screenshot/samsnyds So beschwerten sie sich bei Frauchen Samantha Snyder, dass Lucy an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden könnte. Doch darüber kann die Schwester des "armen" Herrchens nur lachen. Denn während ihr Bruder in einem Folgeclip erneut von Lucy "bedroht" wird, als er sie vom Bett heben will, kann Samantha dies ohne Probleme tun. Auch mit einem Küsschen auf den Hundekopf hat die rüstige Fellnase nicht das geringste Problem, während sie sich bereitwillig tragen lässt. Dieses zweite Video fuhr unterdessen eine Viertelmillion Klicks ein. Hunde Segler und Hund überleben dramatische Bootskatastrophe: "Heute werden wir nicht sterben!" Fazit: Die wählerische Lucy weiß eben einfach ganz genau, wem sie ihre liebevolle Seite zeigen will - und wer lediglich die kalte Hundeschulter zu spüren bekommt.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/samsnyds