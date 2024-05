25.05.2024 08:50 2.580 Mann will seine Braut zum ersten Mal sehen – Als er sich umdreht, kann er nicht aufhören zu lachen

Am Tag ihrer Hochzeit verabredeten sich Quinn und seine Braut zu einem intimen Moment: der Augenblick, in er seine Zukünftige erstmals in ihrem Kleid sieht.

Von Svea Nieberg

USA - Damit hat der Bräutigam ganz und gar nicht gerechnet! Damit hat der Bräutigam ganz und gar nicht gerechnet: Hündin Pennie im Brautkleid! © Bildmontage: TikTok/Screenshot/mad_meineke12 (2) Geht es eigentlich noch süßer? Am Tag ihrer Hochzeit verabredeten sich Quinn und seine Braut, Madeline, vor der Trauung zu einem ganz intimen Moment, der auf Kamera aufgenommen werden sollte: der Augenblick, in dem der Bräutigam seine zukünftige Ehefrau zum ersten Mal in ihrem weißen Kleid sehen wird. Doch während sich Quinn darauf gefasst machte, jeden Moment vor Freude in Tränen auszubrechen, schmiedete Madeline einen anderen Plan. Statt sich selbst hinter dem Rücken ihres Schatzes zu platzieren, hatte sie der gemeinsamen Hündin Pennie ein niedliches weißes Kleidchen übergeworfen – auch ein flauschiger Schleier durfte nicht fehlen. Anschließend wurde die Hündin hinter Quinn auf den Boden gesetzt. Dann startete die Fotografin des Hochzeitspaares einen Countdown. Bei 1 angekommen, durfte sich der Anzugträger schließlich umdrehen. Die Nervosität und Freude darüber, seine Freundin gleich in einem weißen Gewand zu sehen, waren ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Doch dann folgte im ersten Moment erst einmal pure Verwirrung. Schließlich stand hinter Quinn niemand. Erst als er den Blick senkte und seine aufgeregte Hündin erblickte, realisierte er, was passiert war – und brauch in schallendes Gelächter aus. Das Ergebnis dieser Überraschung kann sich sehen lassen Hündin bekommt unzählige Küsse Quinn und Madeline sind ganz vernarrt in die kleine Pennie. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/mad_meineke12 (2) Begeistert kniete er sich zu Pennie, nahm sie auf seinen Arm und übersäte ihren kleinen Kopf mit Küssen. Die Hündin konnte indes gar nicht aufhören, begeistert mit ihrem Schwanz zu wedeln. Diese Überraschung war mehr als gelungen! Anschließend durfte Quinn dann auch endlich seine Braut in die Arme schließen und einen ersten Blick auf sie werfen, bevor die beiden – natürlich gemeinsam mit der frechen Hündin – für die Hochzeitsfotografin posierten.

Was für ein besonderer Moment, den Quinn und Madeline "für immer in Ehren halten werden", schwärmte Pennies Frauchen auf TikTok.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/mad_meineke12 (2)