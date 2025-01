Mutiger Mann springt in eisigen Fluss, um ertrinkenden Hund zu retten!

Eiskalt: Ein Mann schreitet zur Hunderettung in einem eiskalten Fluss. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Morgan Cerasoli

Wie die "New York Post" schreibt, zögerte Chris MacRitchie am Freitagnachmittag (Ortszeit) in Berlin (Vermont) keine Sekunde lang. Sein Sohn habe einen Hund im Winooski River entdeckt, als die beiden durch den Drive-in eines Dunkin' Donuts fuhren.

Am Flussufer angekommen schritt sein Vater umgehend zur Rettung. Ein Video in den sozialen Medien zeigt, wie der mutige Mann in T-Shirt und Jogginghose gekleidet in den Fluss steigt, zum armen Vierbeiner watet und ihn herauszieht.

"Das einzig Stressige daran war für mich nicht, in das kalte Wasser zu gehen. Es war die Tiefe. Ich wusste nicht, ob es 20 Fuß oder 2 Fuß tief war", so MacRitchie. "Als ich durchbrach und auf die Beine kam und es etwa hüfthoch war, war ich tatsächlich erleichtert."