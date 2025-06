Mutter macht sich Sorgen, wie Tierheim-Hund mit Kind (2) umgehen wird: Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen

In einem Tierheim verliebten sie die US-Amerikaner dann sofort in Hündin Kaya, die daraufhin adoptiert wurde und bei ihnen einziehen durfte. Und neben ihrem Leben in Freiheit und einem liebevollen Zuhause liebt die Fellnase überraschenderweise etwas noch mehr: die kleine Nora!

Mutter Katy Driscoll ist glücklich, dass sie einen passenden Hund für ihre Tochter Nora (2) gefunden hat. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/katyrosedriscoll

Mittlerweile hat sich bei ihnen das Ritual etabliert, dass Mutter Katy zusammen mit Kaya jeden Früh in Noras Kinderzimmer gehen, um die Zweijährige zu wecken. An einem Morgen war aber etwas anders: Das Mädchen, was sonst immer schon wach war, wenn ihr Weck-Kommando hereinkam, hatte an diesem Tag länger als üblich geschlafen.

Die Tierheim-Hündin war von diesem Umstand völlig verwirrt. "Ich glaube, Kaya hat Nora noch nie schlafend gesehen, denn sie ging direkt zu ihrem Bettchen und verharrte völlig regungslos", so ihr Frauchen. In einem TikTok-Video sieht, wie der Vierbeiner an Noras Kopf schnüffelte, als wollte sie überprüfen, ob die Zweijährige noch atmete.

Als diese dann schließlich völlig verschlafen aufwachte, schien Kaya ein Stein vom Hunde-Herzen zu fallen. Erleichtert streckte sich das Tier und begann aufgeregt umherzuspringen.

Diese Geste zeigt Mutter Katy laut eigener Aussage, wie sehr sich die Hündin um ihre kleine Menschen-Schwester sorgt. "Naga war wirklich unersetzlich, aber manchmal fühlt es sich an, als hätte er uns Kaya geschickt, um auf Nora aufzupassen, so wie er es früher getan hat."