Schreck nach Stromschlag: Familienhund Fussel wird verzweifelt gesucht

Wo ist Familienhund Fussel? © Bildmontage: Anni So/Facebook

Auf Facebook macht ein Familienmitglied auf die Suche aufmerksam. Fussel sei während eines Spaziergangs am 7. Januar mit einem Stromzaun in Kontakt gekommen und schließlich panisch davongerannt.

Das haarige Familienmitglied konnte bislang nicht gefunden werden. "Wir geben die Suche nach Fussel nicht auf", heißt es auf Social Media. Aktuell werde davon ausgegangen, dass der rund fünf Kilogramm schwere Hund mitgenommen und nicht gemeldet wurde.

Demnach habe es am 2. Februar eine Sichtung am Trimm-Dich-Pfad in Balingen gegeben. Eine Zeugin soll Fussel in seinem rosafarbenem Mäntelchen erkannt haben.