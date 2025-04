Ohne diese besonderen Angewohnheiten findet eine Boxer-Dame keinen Schlaf

USA - Besondere Abendroutinen sind bei uns Menschen keine Seltenheit, doch womit eine Hündin ihre Fans in den sozialen Medien verzückt, ist kurios.

Ohne ihre pinke Schlafmaske findet Poppy nicht mehr in den Schlaf. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/princess.poppyyy

Boxer-Dame Poppy hat sich von ihrer Besitzerin eine ganz besondere Angewohnheit abgeschaut, seitdem geht ohne dieses abendliche Ritual bei der Hündin nichts mehr.

Wie ihre Besitzerin Nelson gegenüber "People" verrät, hat ihre kleine Routine bereits vor einigen Jahren begonnen und war dabei nur als kleiner Spaß gedacht! Seitdem hält sie diese regelmäßig mit Videos auf TikTok fest.

Nelson selbst ist leidenschaftliche Schlafmasken-Trägerin. Aus einer Eingebung heraus verpasste sie ihrem Vierbeiner eines Abends ebenfalls eine rosa Maske und verließ daraufhin das Schlafzimmer.

Als sie wiederkam, entdeckte sie ihre Hündin friedlich schlafend in ihrem Bett - von da an, war ihre tägliche Abendroutine besiegelt. Ohne ihre pinke Schlafmaske fand Poppy nicht mehr in den Schlaf.

Eine unglückliche Aktion ließ dies ganz deutlich werden: Als das Heiligtum verloren ging, war die Bestürzung groß! Nelson musste sofort eine neue Maske kaufen, denn Poppy hörte nicht auf zu jaulen.