Paar findet Hund mit Zettel: Was darin steht, bricht beiden das Herz

Arizona (USA) - Was für eine emotionale Rettungsaktion! Vergangenen Monat brach Hunde-Dame Bella ihren beiden Findern bereits das Herz, als diese sie auf einem Parkplatz in Arizona entdeckten. Doch als Zachary und seine Freundin Samantha den Zettel lasen, den der Vierbeiner bei sich trug, war es endgültig um sie geschehen.

Hunde-Dame Bella war einsam auf einem Parkplatz umhergirrt, als sie gerettet wurde. © Reddit/Screenshot/u/freeagent291

Im Gespräch mit Newsweek berichtete Zachary diese Woche von seiner ersten Begegnung mit der ausgesetzten Fellnase: "Samantha, meine Freundin, fing an zu weinen, ich war untröstlich. Ich liebe Tiere und fühlte mich sofort mit der Aufgabe gesegnet, einen sicheren Platz für Bella zu finden."

Bella hatte genug Zutrauen zu dem Paar, sodass es leicht an den Brief herankam, der an ihrem Halsband hing. Laut der Nachricht hatte die Hündin gute 16 Jahre bei ihrer Besitzerin gelebt. Zwischen den Zeilen klang es so, als sei diese verstorben.

"Ich belle bei Türgeräuschen und wenn Leute das Haus betreten. Sogar bei Leuten, die ich kenne", hieß es unter anderem in dem herzzerreißenden Brief.

Für Zachary und Samantha war sofort klar, was sie nun zu tun hatten.