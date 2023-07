Rottweiler wünscht sich ein neues Zuhause, doch der Rüde hat seine Eigenheiten

Rottweiler Tapsi hat im Münchner Tierheim einiges dazugelernt. © Tierheim München

Tapsi wurde Mitte 2017 geboren und ist kastriert. Er hat eine Schulterhöhe vom 60 Zentimetern und wiegt derzeit stolze 46,1 Kilogramm.

Sowohl gegenüber Bekannten als auch gegenüber Fremden verhält sich der Rottweiler freundlich und offen.

An bestimmten Körperstellen (Kopf- und Halsbereich) möchte der stramme Bursche jedoch nicht angefasst werden. Seinen Unmut macht er dann durch eindrucksvolles Knurren deutlich.



Vorbeilaufende Passanten sowie andere Hunde interessieren ihn wenig. Im direkten Kontakt mit Artgenossen sind ihm Hündinnen sympathischer als Rüden.

Autos, Fahrradfahrer und Jogger sind für den umweltstabilen Tapsi kein Problem. Zu anderen Tieren gibt es zwar keine Erfahrungswerte, bisher zeigt Tapsi aber kaum einen Drang zur Jagd.

Der Rüde kennt bereits die gängigen Grundkommandos wie Sitz, Platz und den Rückruf. Auch an der Leine geht er mühelos mit. In reizvollen Situationen orientiert er sich gut an seinem Hundeführer.