Rudel gerät in bissigen Streit: Als weißer Hund auftaucht, nimmt alles eine überraschende Wendung

Hebei (China) - Ein Mann führt in einer ländlichen Provinz von China ein Tierheim für Hunde aller Rassen. Dass unter den mehr als ein Dutzend Vierbeinern, die unterschiedlichster Herkunft sind, auch mal Streit ausbricht, ist keine Überraschung. Doch der Halter braucht sich darum nur wenig Sorgen machen, denn eine Fellnase hat alles im Griff. Im Netz begeistert das beeindruckende Alphatier Millionen User.

Auf einem Gelände in China, wo gleich mehr als ein Dutzend Hunde gehalten werden, bricht ein bissiger Streit aus. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/newlu_princess

In Hebei hält der Mann, der sich in seinen Vierzigern befinden soll, auf seinem Hof eine ganze Schar von Hunden. Manche der Tiere habe er selbst gezüchtet, andere seien Streuner, die von ihm von der Straße gerettet wurden, erklärt ein User im Kommentarbereich auf Instagram.

Einer dieser ehemaligen Straßenhunde ist auch der Xiasi-Hund namens "King Charles". Und sein Name kommt nicht von ungefähr, denn der Vierbeiner hat sich von seiner Geburt an einen Status erkämpft, der seinesgleichen sucht.

In einem viralen Video sieht man, wie unter mehreren Hunden des Rudels ein Streit ausbricht. Die Vierbeiner gehen aggressiv-bellend aufeinander los, lassen ihre Zähne und Muskeln sprechen.

Doch bevor die Situation komplett eskalieren kann, trifft Alpha-Hund King Charles ein. Sein Auftritt könnte nicht epischer sein:

Ganz in sich ruhend kommt der Vierbeiner angetrottet, während ihm die anderen Rudelmitglieder Platz machen. Eine schwarze Deutsche Dogge, die fast doppelt so groß wie der Xiasi-Hund ist, scheint sich sogar nervös vor King Charles zu verbeugen. Ein Deutscher Schäferhund beginnt bei der Ankunft des Anführers, laut zu bellen - fast so, als würde er das Alphatier ankündigen wollen.