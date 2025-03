Schäferhund schon vor Jahren gerettet, doch danach endete sein Glück

Der 13-jährige Schäferhund wartet seit etlichen Jahren auf ein richtiges Zuhause. © Instagram/tierheim_dellbrueck (Screenshot)

Wie schon zahlreiche Vierbeiner vor ihm übernahmen die Kölner Tierretter auch Oskar vor kurzer Zeit aus ihrem Partnertierheim im ungarischen Pécs, wo der Hund bereits sieben Jahre in seinem Zwinger gesessen hatte, ohne dass sich jemand für ihn interessierte.

Das schilderten die Tierretter am Sonntag in ihrem neuesten Instagram-Beitrag. Demnach war Oskar im Jahr 2018 zusammen mit vier weiteren Schäferhunden aus sehr schlechter Haltung befreit worden, ehe das tierische Quintett im Tierheim in Pecs landete. Dort wurden seine Kumpels dann nach und nach an neue Besitzer vermittelt - nur Oskar blieb als Einziger aus der Gruppe übrig.

Das lange Warten soll für den betagten Vierbeiner nun ein für alle Mal ein Ende haben! "Weil er in Pecs offensichtlich keine Chance auf Vermittlung hat, haben wir ihn jetzt nach Köln geholt", erklärten die Mitarbeiter nämlich.

So sollen für Oskar Menschen gefunden werden, die dem unglückseligen Hund auf seine alten Tage doch noch zeigen, was es heißt, in einem liebevollen Zuhause zu wohnen.