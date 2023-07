Schicksalsschlag brachte süße Hündin in Not: Gibt es ein Happy End für Kira?

Frankfurt am Main - Aufgrund einer schweren Erkrankung ihres Besitzers musste die liebenswerte Kira in das Frankfurter Tierheim umziehen, was für sie einem Kulturschock gleichkam. Nun sucht man für den Schnauzer-Dackel-Mischling einfühlsame und erfahrene Menschen, die ihr ein entspanntes Rentnerdasein ermöglichen.