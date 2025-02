Schüler machen Krach im Musikunterricht, doch Therapiehund schläft einfach ein

Therapiehund Cole ist bei den Schülern sehr beliebt, doch ein Nickerchen hat für ihn oft Vorrang. © TikTok/deafcole

Cole arbeitet seit sechs Jahren als Vollzeit-Therapiehund in verschiedenen Schulen. Bei Lehrern und Schülern gleichermaßen ist der Pitbull bereits ein richtiger Star.

Doch auch Cole wird hin und wieder müde - und dann ist der Schlaf eindeutig oberste Priorität. Ein Video, das auf dem TikTok-Kanal "deafcole" geteilt wurde, hat den Vierbeiner beim Schlafen in der Musikklasse einer Grundschule erwischt.

Cole liegt gemütlich auf einem Sitzsack, die Pfoten nach oben gerichtet, und ist gänzlich unbeeindruckt vom Lärm der Schüler, da er nichts hören kann.

Coles Besitzer Chris Hannah erzählte Newsweek, dass er selbst als Musiklehrer arbeitet und dass Cole ihm die Arbeit sehr erleichtert. Beide wohnen in der Kleinstadt Millville in New Jersey.

"Gehörlos zu sein, ist sicherlich ein Vorteil, wenn man im lautesten Raum des Gebäudes arbeitet. Wie die Schüler immer sagen, kann Cole nicht mit den Ohren hören, aber er hört mit dem Herzen zu", sagte Chris.