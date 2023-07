Staff-Lady Brunhilde droht Einsamkeit: Gibt es ein Happy End für dieses Schicksal?

"Sie ist eine echt tolle Hündin und gerne mit ihren Menschen unterwegs und will noch so viel mehr erleben."

Um die aufgeweckte Hündin schon bald unters Volk zu mischen und die geeigneten Zweibeiner zu finden, rührten die Mitarbeitenden am Samstag kräftig die Werbetrommel.

Der Dackel kann sich aktuell kaum vor Zweibeinern retten. Kein Wunder, dass Brunhilde da neidisch wird und nun auch endlich die Segel im Tierheim streicheln will. "Für die junge Staff-Lady tut sich genau nichts. Keine Anfragen, keine Dates, nichts", teilte das Tierheim via Instagram mit.

Ihr bester Freund Flo steht kurz vor dem Auszug. Für Brunhilde sind noch keine Anfragen eingegangen ... © Montage: Screenshot/Instagram/Tierheim Troisdorf

Auch ein ruhiges und liebevolles Zuhause wäre für das Energiebündel von großer Bedeutung. Und gesundheitlich? Ist Brunhilde nach Angaben des Tierheims gut in Schuss. Einzig und allein mit empfindlicher Haut muss sich die fast Dreijährige herumschlagen, "wie derzeit an ihren Augen zu erkennen ist".

Ginge es nach Brunhilde, sollten ihre potenziellen neuen Besitzer über Hundeerfahrung verfügen. Auch ihre fleißigen Pfleger sind sich einig und wünschen Brunhilde eine Familie, "die mit ihr eine Hundeschule besucht und sie auf die Verhaltensprüfung vorbereitet und diese auch ablegt".

Wer die kleine Zuckerpuppe jetzt schon ins Herz geschlossen hat und sich ein Leben an ihrer Seite vorstellen kann, darf sich entweder telefonisch unter 022411277700 oder per Mail an vermittlung@tierheim-troisdorf.de beim Tierheim nach Brunhilde erkundigen.

"Wenn Flo auszieht, bleibt Brunhilde alleine zurück 😕 Wir wünschen uns sehr, dass auch sie bald ihr großes Los zieht."