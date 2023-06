Bewegte Vorgeschichte: Süßer Junghund wurde wie ein Wanderpokal herumgereicht

Frankfurt am Main - In seinem jungen Alter von gerade einmal einem Jahr wurde Fellnase Bullet behandelt, als wäre er eine Trophäe. Nun sitzt er im Frankfurter Tierheim , das nach einem neuen und liebevollen Zuhause für das arme Kerlchen sucht.

Hat man mit der süßen Fellnase allerdings ein wenig Geduld, so wird er immer offener, fasst Vertrauen und liebt dann ausgiebige Kuscheleinheiten sowie die Nähe zu seinen Mitmenschen.

Für den Rüden werden Menschen gesucht, die bereits über sehr gute Erfahrungen im Umgang mit Hunden verfügen, sodass er ein ruhiges Umfeld findet, in dem er endlich ankommen kann.

Der American-Pocket-Bully ist am 29. Juni 2021 geboren und hatte vor seiner Zeit im Tierasyl bereits ganze drei Vorbesitzer.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

American-Pocket-Bully Bullet musste schon viel schlechte Erfahrungen machen. Deswegen sollten in seinem neuen Zuhause beispielsweise keine Kinder leben. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Die Frankfurter Anlaufstelle für gestrandete Tiere wünscht sich für Bullet eine Person oder ein Paar, das mit ihm und seiner Vorgeschichte gut umgehen kann. Laute Geräusche oder generelle Hektik im Alltag verunsichern den jungen Sprössling sehr. In seinem zukünftigen Zuhause können darüber hinaus keine Kinder leben, weil er diesbezüglich schlechte Erfahrungen machen musste.

Was seine Erziehung anbelangt, so besteht bei Bullet noch einiges an Nachholbedarf. Da man sich nicht ausreichend mit ihm beschäftigt hat, sondern ihn immer wieder schnell abgab, ist ihm das Hunde-ABC noch fremd - Stubenreinheit und Leinenführigkeit sind ebenfalls ausbaufähig.

Alleine bleiben kann das kleine Kraftpaket hingegen schon ganz gut, laut den Vorbesitzern sogar bis zu sechs Stunden. Empfehlenswert ist solch eine lange Zeit jedoch auf gar keinen Fall.

Mit seinen Artgenossen verträgt sich der Jüngling derzeit noch nicht so recht. Rüden sind ihm ein besonderer Dorn im Auge, bei Hündinnen entscheidet indes meist die Sympathie.