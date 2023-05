Tierschützer sind schockiert: Hündin "Leslie" trägt Hakenkreuz im Fell!

Missouri - Sie hatte ein Hakenkreuz im Fell: Im US-Bundesstaat Missouri kam die junge Hündin "Leslie" in die Obhut der Tierschützer von "Rescue One", nachdem ihre Peiniger sie verunstaltet hatten.

Als die Tierschutzorganisation "Rescue One" den Welpen von der Polizei übermittel bekam, konnten sie ihren Augen kaum trauen. "Wenn man glaubt, bereits alles gesehen zu haben ..." schrieben die Tierretter am vergangenen Dienstag auf Facebook .

Bereits am Donnerstag folgten dann erste positive Nachrichten von Leslie. Nach mehreren wohltuenden Bädern verblasst die rote Farbe samt Hetzschrift immer mehr und in der Aufnahmestation haben sich, neben vielen Schläfchen, auch erste kleine Freundschaften mit anderen Hunden gebildet, so "Rescue One" auf Facebook.