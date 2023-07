Trauer um besonderen Hund Ilas: "Tierheime sind kein guter Ort zum Sterben"

Schäferhund Ilas war zeitlebens ein ganz besonderer Schützling für die Mitarbeiter des Troisdorfer Tierheims. © Montage: Homepage Tierheim Troisdorf

Ilas war in seinen neun Lebensjahren kein einfacher Charakter, doch umso mehr haben die Tierfreunde der Auffangstation ihn in ihre Herzen geschlossen.

Am Wochenende teilten sie ihren mehr als 15.000 Instagram-Followern in einem Beitrag die traurige Neuigkeit mit: "Gestern [Samstag, Anm. d. Red.] hat unser Ilas seine letzte Reise angetreten. Damit hat uns ein ganz besonderer für immer verlassen."

Die nachfolgenden Worte treffen mitten Herz.

So war der Rüde im vergangenen September von den Behörden sichergestellt worden und im Tierheim gelandet. "Über sein altes Leben wussten wir nie viel, sein Verhalten hat jedoch einiges offenbart, was wir keinem Hund wünschen", schildern die Mitarbeiter bedrückt.

Ilas sei nach seinem Eintreffen im Tierasyl "wütend, wild und kaum zu händeln" gewesen. "Von Menschen hatte er die Nase voll." Seine Zündschnur sei so kurz gewesen, "dass Explosionen im Minutentakt erfolgten".

Glücklicherweise befand sich Ilas im Tierheim in viel besseren Händen. Die Pfleger investierten viel Kraft, Geduld und Liebe in ihren Schützling - und das zahlte sich aus! So habe sich die anfängliche Wut des Schäferhundes unter der treuen Fürsorge zunehmend in Zufriedenheit verwandelt.