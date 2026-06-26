Unter Tränen abgegeben: Junger Rottweiler Cujo sucht nach einem neuen Zuhause
Mainz - Ein schwerer Abschied liegt hinter ihm, eine rosige Zukunft soll der erst zwei Jahre alte Rottweiler Cujo nun vor sich haben. Der kräftige Vierbeiner sitzt im Mainzer Tierheim und hofft auf Menschen, die ihm eine zweite Chance geben.
Sein bisheriges Zuhause musste Cujo aus privaten Gründen, die nicht näher bekannt sind, verlassen - unverschuldet und, wie das Mainzer Tierasyl berichtet, unter Tränen.
Wer den süßen Rottweiler kennenlernt, erlebt zunächst einen eher zurückhaltenden Hund. Fremden begegnet Cujo zunächst vorsichtig und zurückhaltend.
Hat er jedoch Vertrauen gefasst, zeigt er sich äußerst anhänglich. Dabei vergisst er allerdings gerne einmal, dass er rund 40 Kilogramm auf die Waage bringt.
Vor allem neue Situationen setzen dem Junghund noch zu. Viele Eindrücke und ungewohnte Reize überfordern ihn derzeit, weshalb sich die Tierpfleger für Cujo ein ruhiges Zuhause wünschen.
Dort soll er die Möglichkeit bekommen, die Welt Schritt für Schritt und in seinem eigenen Tempo kennenzulernen.
Auch im Alltag gibt es noch einige Baustellen. Futter spielt für Cujo eine große Rolle, weshalb seine neuen Halter konsequent weiter an seinem Umgang damit arbeiten sollten.
Junger Rottweiler Cujo besitzt noch so viel Potenzial
Zudem hat der Rottweiler in der Vergangenheit offenbar schlechte Erfahrungen beim Tierarzt gemacht.
Entsprechend reagiert er auf Praxisbesuche mit großem Unbehagen und benötigt auch hier Geduld sowie behutsames Training.
Trotz seiner Unsicherheiten wird Cujo als lernfreudige Fellnase beschrieben, die eine enge Bindung zu seinen Bezugspersonen aufbaut.
Gesucht werden deshalb hundeerfahrene Menschen, die ihm Sicherheit vermitteln, körperlich mit ihm umgehen können und bereit sind, gemeinsam an seinen Herausforderungen zu arbeiten.
Auch standfeste Kinder im Grundschulalter könnten Teil seines neuen Zuhauses sein, vorausgesetzt, die Familie verfügt über ausreichend Hundeerfahrung.
Allein bleiben kennt Cujo bereits, nach dem Umzug sollte ihm jedoch genügend Zeit zur Eingewöhnung eingeräumt werden.
Wer kann Cujo ein liebevolles Für-Immer-Zuhause bieten?
Das Tierheim hofft, dass der junge Rottweiler schon bald Menschen findet, die ihm die Stabilität und Geborgenheit schenken, die er nach seinem schweren Abschied so dringend braucht.
Etwaige Interessenten, die Cujo eine warmherzige neue Heimat bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies über das Kontaktformular des Mainzer Tierheims.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz