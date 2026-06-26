Unter Tränen abgegeben: Junger Rottweiler Cujo sucht nach einem neuen Zuhause

Mainz - Ein schwerer Abschied liegt hinter ihm, eine rosige Zukunft soll der erst zwei Jahre alte Rottweiler Cujo nun vor sich haben. Der kräftige Vierbeiner sitzt im Mainzer Tierheim und hofft auf Menschen, die ihm eine zweite Chance geben.

Rottweiler-Rüde Cujo ist am 21. Juli 2024 geboren und damit gerade einmal zwei Jahre alt. © Tierheim Mainz

Sein bisheriges Zuhause musste Cujo aus privaten Gründen, die nicht näher bekannt sind, verlassen - unverschuldet und, wie das Mainzer Tierasyl berichtet, unter Tränen.

Wer den süßen Rottweiler kennenlernt, erlebt zunächst einen eher zurückhaltenden Hund. Fremden begegnet Cujo zunächst vorsichtig und zurückhaltend.

Hat er jedoch Vertrauen gefasst, zeigt er sich äußerst anhänglich. Dabei vergisst er allerdings gerne einmal, dass er rund 40 Kilogramm auf die Waage bringt.

Vor allem neue Situationen setzen dem Junghund noch zu. Viele Eindrücke und ungewohnte Reize überfordern ihn derzeit, weshalb sich die Tierpfleger für Cujo ein ruhiges Zuhause wünschen.

Dort soll er die Möglichkeit bekommen, die Welt Schritt für Schritt und in seinem eigenen Tempo kennenzulernen.

Auch im Alltag gibt es noch einige Baustellen. Futter spielt für Cujo eine große Rolle, weshalb seine neuen Halter konsequent weiter an seinem Umgang damit arbeiten sollten.