Wahrer Pfundskerl: 46-Kilo-Hund hofft auf Happy End

"Darko fällt es schwer, sich beim Gassigehen zu fokussieren, alles ist spannender als das andere Ende der Leine", so das Fazit aus den bisherigen Trainingseinheiten. Mit Geduld und Liebe wird aber sicher ein toller Begleiter aus Darko.

Leider durfte der Rüde bisher noch nicht viel kennenlernen. Die Grundkommandos beherrscht er daher nur in der Basis. "An der Leinenführung und dem Rückruf darf noch gearbeitet werden", berichten seine Pfleger im Tierheim.

Darko sehnt sich nach Anschluss in einer neuen Familie. © Tierheim München

Eine Leinenaggression zeigt er nicht, zieht aber bei einer Begegnung sehr aufgeregt in Richtung anderer Hunde. Bei seinem Gewicht, sollten künftige Halter also auch körperlich in der Lage sein, ihn zu führen. Rüden sind nicht sein Fall, Hündinnen hingegen schon.

Darko sucht ein strukturiertes Zuhause mit Haltern, die ihm gerne alles Wichtige beibringen. Aufgrund Problemen mit der Hüfte sollte er keine Treppen steigen müssen. Mit Kindern könnte er ebenso gut zusammenleben wie mit einer souveränen Ersthündin.

Möchtest Du den ungeschliffenen Rohdiamanten kennenlernen?

Dann melde Dich zu den Vermittlungszeiten (13 bis 16 Uhr) unter der Telefonnummer 089/92100051 und statte Darko einen Besuch ab.