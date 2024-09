Was Golden Retriever für gehörlosen Rüden tut, geht Millionen an Herz

North Carolina (USA) - Diese beiden Hunde aus North Carolina lassen derzeit reihenweise Herzen auf TikTok schmelzen. Denn Golden-Retriever-Dame Maisy hat immer ein besonderes Auge auf Australian Shepherd Levi, der seit seiner Geburt gehörlos ist. Was genau das bedeutet, zeigt ein Clip, der Anfang September online ging.

Das freut vor allem auch die Besitzerin der ungleichen Vierbeiner. In einem Interview mit Newsweek verriet Sierra Justus jetzt noch etwas mehr über die Geschichte ihrer Fellnasen.

Levi begreift sofort, was los ist. Gemeinsam laufen die Hunde daraufhin zu ihren Besitzern, die sie nun beide mit Streicheleinheiten begrüßen.

Weil seine Artgenossin aber die Freude über die Rückkehr von Herrchen und Frauchen teilen möchte, springt sie auf das Sofa und stupst ihn vorsichtig mit der Nase an.

In dem Video begrüß Maisy ihre Besitzer, die gerade nach Hause kommen. Levi döst hingegen auf der Couch, hat aufgrund seiner Gehörlosigkeit nichts mitbekommen.

Liebevoll stupst Maisy ihren Artgenossen Levi an. Die Geste geht vielen TikTok-Usern voll ans Herz. © TikTok/Screenshot/leviandmaisy

"Maisy stand Levi immer sehr nahe, aber gegen Ende 2022 bemerkten wir, dass sie mehr darauf achtete, was er tat und was nicht", sagte das Frauchen gegenüber dem US-Magazin. "Sie wurde sehr mütterlich zu ihm, obwohl sie jünger ist. Sie ist eine Mama-Bärin."

Die Golden-Retriever-Hündin habe ganz von allein angefangen, ihrem besten Fellfreund hilfreich zur Seite zu stehen, erklärte die stolze Besitzerin.

Unter diesen Umständen ist der Erfolg, den die Hunde inzwischen auf TikTok haben, nur noch das Salz in der Suppe für die US-Amerikanerin.

"Ich habe es schon immer geliebt, Inhalte zu erstellen und die Geschichte von Levi und Maisy zu teilen, weil sie so besonders sind. Aber diese Reaktion war unglaublich. Ich bin mehr als dankbar und in den letzten Tagen sehr emotional", so Justus.