Wie ein Golden Retriever den schweißtreibenden Temperaturen trotzt, verzückt Hunderttausende

Kalifornien (USA) - Golden Retriever Oatmeal lebt unser aller Traum! Bei den heftigen Temperaturen der vergangenen Tage hilft eigentlich nur eins: Abkühlung. Ein Sprung in den Pool und einfach die Seele baumeln lassen. Genauso genießt der Vierbeiner das sommerliche Wetter und bezaubert damit seine Fans im Netz.

Auf einem Schwimmreifen hat es sich Oatmeal bequem gemacht und gönnt sich in der Sonne ein entspanntes Nickerchen. Das Video des Golden Retrievers wurde inzwischen unzählige Male mit einem Herzen versehen.

Während der Golden Retriever zunächst mit seiner Besitzerin spielerisch in dem Gewässer umhertreibt, lässt er es sich anschließend so richtig gut gehen.

Lässig treibt Samtpfote Oatmeal in dem kühlen Nass umher, sichtlich entspannt genießt er die Abkühlung in dem Pool, welchen seine Halterin eigens für ihn aufgestellt hat!

Unter dem Clip zeigen sich Instagram-User verzückt über das Verhalten des Vierbeiners. Während die einen betonen, dass er den absoluten Traum lebe, bringen andere ihren Neid über das stressfreie Leben von Oatmeal zum Ausdruck.

So schreibt ein Nutzer: "Okay, Oatmeal, ich sehe, wie du das Leben in einem 5-Sterne-Resort lebst, während ich hier drüben um einen Rasensprenger herumturne."