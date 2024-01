12.01.2024 15:18 Zitternder Hund sitzt in kaltem Auto fest: Feuerwehr Stuttgart eilt zur Rettung!

Ein frierender Hund wird in einem Auto in Stuttgart entdeckt. Die Feuerwehr startete am Freitagmorgen eine heldenhafte Rettungsaktion.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Tierischer Notfall in Stuttgart! Die Feuerwehr startete am Freitagmorgen eine heldenhafte Rettungsaktion. Der unterkühlte Hund wurde medizinisch betreut. © Feuerwehr Stuttgart Vorbeilaufende Fußgänger entdeckten den frierenden Hund gegen 10.30 Uhr in einem geparktem Wagen in der Rötestraße. Trotz anhaltender Minustemperaturen musste der stark zitternde Vierbeiner bereits mehrere Stunden im Kofferraum ausharren. Zuerst versuchten die Einsatzkräfte das Auto zerstörungsfrei zu öffnen. Als eine hinzugerufene Tierärztin von akuter Gesundheitsgefahr ausging, musste eine Scheibe eingeschlagen werden. Die unterkühlte Bulldogge wurde aus dem Wagen befreit und in eine Tierarztpraxis gebracht. Im Anschluss wurde das Tier dem Notdienst übergeben, wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilte. Da der Autobesitzer nicht erreichbar war, musste das Fahrzeug aufgebrochen werden. © Feuerwehr Stuttgart Im Zuge der Geschehnisse weist die Feuerwehr Stuttgart nochmals daraufhin, keine Tiere bei niedrigen Außentemperaturen in geparkten Autos unterzubringen. Hierbei bestehe akute Gesundheitsgefahr.

Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Stuttgart