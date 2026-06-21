Zu viel Hund für Anfänger? Warum der süße Phoenix ein ganz besonderes Zuhause braucht
Mainz - Wer einen gemütlichen Sofahund sucht, ist bei Phoenix an der falschen Adresse. Der siebenjährige Deutsch-Drahthaar-Rüde bringt jede Menge Energie, Köpfchen und Arbeitswillen mit und sucht ein liebevolles neues Zuhause.
Der im Mainzer Tierheim sitzende Phoenix ist ein echter Charakterhund. Der Rüde verfügt bereits über eine solide Grunderziehung, braucht aber Menschen, die konsequent mit ihm weiterarbeiten.
Denn viele Kommandos und Abläufe müssen regelmäßig trainiert werden, damit sie zuverlässig sitzen.
Typisch für einen Jagdhund möchte Phoenix nicht nur körperlich beschäftigt werden, sondern auch geistig gefordert sein.
Gemeinsame Aktivitäten, Trainingseinheiten und abwechslungsreiche Beschäftigung gehören für ihn zu einem glücklichen Hundeleben dazu.
Hat der Rüde erst einmal Vertrauen gefasst, zeigt er sich von seiner besonders liebenswerten Seite. Gegenüber seinen Bezugspersonen ist Phoenix treu, anhänglich und verspielt.
Gleichzeitig kann er dabei manchmal etwas zu stürmisch werden und die nötige Distanz vermissen lassen. Deshalb sucht das Tierheim Menschen, die ihm klare Regeln geben und ihm Orientierung vermitteln.
Drahthaar-Rüde Phoenix zeigt rassetypische Eigenschaften, ist aber ein echter Vorzeigehund
Auch seine jagdlichen Anlagen sind deutlich vorhanden. Seine zukünftigen Halter sollten deshalb Erfahrung mit Hunden mitbringen und Freude daran haben, einen intelligenten und arbeitsfreudigen Vierbeiner sinnvoll zu führen.
Trotzdem ist Phoenix, bezieht man seine typischen Rasseeigenschaften mit ein, ein echter Vorzeigehund.
Kinder sollten nach Angaben des Tierasyls nicht im neuen Zuhause leben. Zudem muss das Alleinbleiben weiterhin Schritt für Schritt geübt werden. Stubenrein ist Phoenix hingegen bereits.
Das Tierheim Mainz wünscht sich für den Rüden aktive und hundeerfahrene Menschen, die ihm Struktur, Sicherheit und ausreichend Beschäftigung bieten.
Wer bereit ist, Zeit und Engagement zu investieren, bekommt mit Phoenix einen loyalen Alltagsbegleiter.
Wer kann Phoenix ein liebevolles Für-Immer-Zuhause bieten?
Die Tierpfleger hoffen nun auf Menschen, die Phoenix eine zweite Chance geben.
Etwaige Interessenten, die der liebenswerten Fellnase eine warmherzige neue Heimat bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies über das Kontaktformular des Mainzer Tierheims.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz