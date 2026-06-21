Zu viel Hund für Anfänger? Warum der süße Phoenix ein ganz besonderes Zuhause braucht

Mainz - Wer einen gemütlichen Sofahund sucht, ist bei Phoenix an der falschen Adresse. Der siebenjährige Deutsch-Drahthaar-Rüde bringt jede Menge Energie, Köpfchen und Arbeitswillen mit und sucht ein liebevolles neues Zuhause.

Deutsch-Drahthaar-Rüde ist am 3. Juli 2018 geboren und demnach sieben Jahre alt. © Tierheim Mainz

Der im Mainzer Tierheim sitzende Phoenix ist ein echter Charakterhund. Der Rüde verfügt bereits über eine solide Grunderziehung, braucht aber Menschen, die konsequent mit ihm weiterarbeiten.

Denn viele Kommandos und Abläufe müssen regelmäßig trainiert werden, damit sie zuverlässig sitzen.

Typisch für einen Jagdhund möchte Phoenix nicht nur körperlich beschäftigt werden, sondern auch geistig gefordert sein.

Gemeinsame Aktivitäten, Trainingseinheiten und abwechslungsreiche Beschäftigung gehören für ihn zu einem glücklichen Hundeleben dazu.

Hat der Rüde erst einmal Vertrauen gefasst, zeigt er sich von seiner besonders liebenswerten Seite. Gegenüber seinen Bezugspersonen ist Phoenix treu, anhänglich und verspielt.

Gleichzeitig kann er dabei manchmal etwas zu stürmisch werden und die nötige Distanz vermissen lassen. Deshalb sucht das Tierheim Menschen, die ihm klare Regeln geben und ihm Orientierung vermitteln.