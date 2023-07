Zum Sterben ausgesetzt? Völlig verwahrloste Hündin angekettet unter Busch entdeckt

Shih Tzu "Pepper" war zum Zeitpunkt ihrer Rettung in einem katastrophalen Zustand. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/UK Animal Cruelty Files - UKACF

Als Peppers Retter Mitte Juli auf den kleinen Vierbeiner stießen, war dieser unter einem Busch in Shottesbrook Green angekettet gewesen. Vom Besitzer war weit und breit keine Spur.

Zum Zeitpunkt ihrer Rettung stand es nicht gut um den Shih Tzu: Die "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals" (RSPCA) beschrieb ihr Fell als "extrem verfilzt".

Um die Hündin von den widerlichen Haaren zu befreien, musste sie der Tierarzt, zu dem man Pepper sofort gebracht hatte, unter Narkose legen.

"Wir gehen davon aus, dass sie seit zwei Jahren nicht geschoren wurde", so RSPCA-Mitarbeiterin Nadine Pengilly, die sich Peppers Fall angenommen hatte.

"Unter ihrem Fell war ihre Haut rot und wund, sie fühlte sich ganz offensichtlich nicht wohl und litt."