Kater Karlchen kann nur noch humpeln - dann bekommt er eine schlimme Diagnose

Bergheim - Aktuell hat das Tierheim in Bergheim bei Köln alle Hände voll zu tun. Nun haben die Pfleger noch eine Katze aufgenommen, die ihnen Sorge bereitet.

Kater Karlchen macht aktuell eine schlimme Zeit durch. © Screenshot/Instagram/tierheim_bergheim

"Dürfen wir Euch unsere nächste tierische Großbaustelle vorstellen?", beginnen die Mitarbeiter des Heims ihren neuesten Instagram-Beitrag, in dem sie Kater Karlchen vorstellen.

Die Mieze wurde von ihren Besitzern abgegeben, gaben aber zuvor an, dass sie Karlchen selbst gefunden hätten.

Bei der Fütterung machten sie jedoch einen großen Fehler. "Da er wohl kein normales Katzenfutter fraß, fütterten sie ihn wider besseres Wissen mit Putensalami", so das Tierheim Bergheim.

Doch dann fing der Kater wohl an zu humpeln, sodass die Besitzer mit ihm zum Tierarzt gingen. Wegen der zu erwartenden Kosten brachte man ihn schließlich ins Heim nach Bergheim. "Sofort sahen wir, dass bei Karlchen so ziemlich gar nichts so ist, wie es sein sollte", erklärten die Pfleger.

Deshalb entschied man sich direkt für einen Besuch beim Tierärzteteam in Neuss-Süd, welcher auch Aufschluss brachte. Allerdings nicht den gewünschten.