25 Rasse-Katzen landen im Tierheim: Pfleger haben sofort einen Verdacht

Troisdorf - Auf einen Schlag wurde es im Tierheim Troisdorf an diesem Wochenende ziemlich voll. Die Tierretter nahmen gleich 25 Katzen auf einmal bei sich auf - und schon bald könnten noch weitere Samtpfoten dazukommen ...

Im Troisdorfer Tierheim trafen an diesem Wochenende gleich 25 Perserkatzen auf einen Streich ein. © Instagram/tierheim__troisdorf

Am Samstagabend hatten die Troisdorfer Tierretter sich mit einem neuen Instagram-Beitrag bei ihren mehr als 16.000 Fans gemeldet, in dem sie von den Miezen berichtet hatten, die jüngst in der Einrichtung eingetroffen waren.

Demnach hatte das Tierheim am Freitag "aus einem großen Notfall" insgesamt 25 Perserkatzen bei sich aufgenommen, die in keinem guten Zustand waren.

"Die Tiere sind teils stark verfilzt", schilderten die Pfleger ihren Followern, ließen zunächst aber unbeantwortet, in welchem konkreten Umfeld man die Vierbeiner gefunden und sichergestellt hatte.

Auf mehreren Fotos, die zu dem Beitrag geteilt wurden, waren einige der Neuankömmlinge abgelichtet worden.

Die Tiere wirkten auf den Aufnahmen noch etwas erschöpft, was angesichts der jüngsten Ereignisse und ihres Umzugs allerdings auch kein Wunder war.