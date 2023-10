Alle denken, Katze hätte eine große Nase, doch Tierschützer entdecken etwas Außergewöhnliches!

Das britische Kätzchen "Nanny McPhee" wurde mit zwei Nasen geboren. © Facebook/Cats Protection

Wie Tierschützer von Cats Protection bei Facebook bekannt gaben, kam "Nanny McPhee" (in Anlehnung an das Kindermädchen aus dem Film "Eine zauberhafte Nanny"; Anm. d. Red.) vor Kurzem in ein Heim nach Warrington (England, Großbritannien). Die vierjährige Katze gelangte laut einem Beitrag ursprünglich in die Obhut der Organisation, da ihre früheren Besitzer sie aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen abgeben mussten.

Laut BBC bemerkten Mitarbeiter nach der Ankunft des Kätzchens erst einmal, dass sie "nur eine ziemlich große Nase" habe. Bei näherer Untersuchung stellten sie jedoch völlig verblüfft fest, dass der Vierbeiner eigentlich zwei Riechorgane sein Eigen nennt - bereits seit seiner Geburt!

Fiona Brockbank, die leitende Tierärztin vor Ort, sagte, die außergewöhnliche Entdeckung sei eine Premiere: "Dies ist eine echte Seltenheit, und glücklicherweise bereitet es ihr keinerlei Probleme."