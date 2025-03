Bei seiner Ankunft war er mager und struppig: Schmusekater sucht liebevolles Zuhause

Bergheim - Herbert lebt nun schon eine ganze Weile im Tierheim Bergheim, so ist es nun an der Zeit, ein neues Zuhause für den niedlichen Stubentiger zu finden. Der Kater zählt nicht mehr zu den jüngsten Bewohnern, doch auch für ihn muss es da draußen die passenden Menschen geben.

Der Kater hat schon einige Jahre auf dem Buckel, sehnt sich nach Liebe und einer richtigen Bleibe. © Tierheim Bergheim/Website

Wie die Bergheimer Tierretter jüngst auf ihrer Website berichteten, war der schwarz-weiße Kater vor einiger Zeit als Fundkater in der Einrichtung gelandet und war damals nicht gerade bei guter Gesundheit.

So schilderten seine Pfleger, dass Herbert ziemlich mager gewesen sei, während sein Fell ihm struppig vom Leib abstand.

Was der betagte Kater vor seiner Ankunft im Tierheim erlebt hat, ist völlig unklar. Sein Vertrauen in den Menschen hat der Kater glücklicherweise aber nicht verloren.

Seine Pfleger beschrieben Herbert als "superlieben" und verschmusten Katzenopa, der sich nichts sehnlicher wünscht, als seinen Lebensabend bei liebevollen Menschen verbringen zu dürfen.

In seiner neuen Bleibe sollte es dem Rentner dabei an nichts fehlen - so wünschen die Bergheimer Tierretter sich in seinem neuen Zuhause einen gesicherten Balkon für den Kater, auf dem dieser nach Lust und Laune frische Luft schnuppern kann.