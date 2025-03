Besitzer ließ Katze fast verhungern: Jetzt will die Mieze noch mal ganz von vorn anfangen

Köln - Als Miss Watson vor einiger Zeit im Tierheim Köln-Dellbrück eintraf, war die Katze in einem besorgniserregenden Zustand. Inzwischen hat sich die Vierbeinerin aber zum Glück gut erholt und ist bereit, in ein neues Leben zu starten.

Inzwischen hat Miss Watson sich erholt und ist bereit für einen Neuanfang. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Im Tierheim spielt die graue Perserin leidenschaftlich gern mit Bällen und genießt dabei hin und wieder auch ein paar Streicheleinheiten durch die Mitarbeiter.

Das Alter der Katze konnte darüber hinaus nur geschätzt werden: Ihre Pfleger gehen aber davon aus, dass ihr Schützling noch jung ist.

"Wir suchen für Miss Watson ein Zuhause in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon bei wirklich netten Menschen, die ihr die Welt zu Füßen legen", informierten die Tierretter. In der neuen Bleibe der Samtpfote sollte es zudem bereits einen souveränen Kater geben, "mit dem sie in Zukunft Pfote an Pfote das Leben genießen kann".



Wer die niedliche Katze kennenlernen möchte, kann per E-Mail an katzen@tierheim-koeln-dellbrueck.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Miss Watson gibt's zudem auf der Website des Tierheims.