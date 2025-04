Besitzerin gibt alles, damit es Kater besser geht: Am Ende landet er im Tierheim

Kater Fibs kam ins Bergheimer Tierheim, weil er nach einem Umzug keinen Freigang mehr genießen konnte - was ihm schwer zu schaffen machte. © Tierheim Bergheim/Website

Fibs' Besitzerin war der Entschluss, die 14 Jahre alte Fellnase in die Obhut des Tierheims zu geben, alles andere als leicht gefallen, wie die Bergheimer Tierretter auf ihrer Website berichteten.

Die Tierfreundin hatte demnach mit ihrem schwarz-weißen Kater in einem Zuhause samt Katzenklappe gelebt, durch die der neugierige Vierbeiner jederzeit selbstständig ein und aus gehen konnte.

Kürzlich zog Fibs' ehemalige Besitzerin jedoch in eine Gegend um, in der sie ihrem Stubentiger nicht mehr seinen geliebten Freigang ermöglichen konnte, was dem Kater schwer zu schaffen machte.

Obwohl seine Halterin alles gab, um Fibs an die reine Wohnungshaltung zu gewöhnen, wurde der Vierbeiner "unübersehbar" mit jedem Tag unglücklicher - bis die Dame sich schließlich schweren Herzens von Fibs trennte.

Die Tierretter sind daher auf der Suche nach einem neuen Zuhause für den Neuankömmling, in dem ihrem Schützling vor allem eines ermöglicht wird: jede Menge Freigang.