Blinder Passagier: Katzenbaby fährt im Motorraum mit in ein anderes Land

Das Katzenbaby kauerte während der gesamten Fahrt unter der Motorhaube. © Screenshot pfotenhilfe.org

Bei seiner Rückkehr entdeckte der Mann, der in Seekirchen im Flachgau im Bundesland Salzburg wohnt, eine junge Katze unter der Motorhaube seines Autos.

Seine Ferien hatte er zuvor in der westungarischen Gemeinde Csömödér verbracht. Dort muss der blinde Passagier zugestiegen sein.

Offenbar war das kleine Wesen während der gesamten Fahrt, die immerhin mehr als fünf Stunden dauerte, im Motorraum versteckt mitgefahren.



Nach der Ankunft habe der erst wenige Monate alte Kater kläglich miaut, teilte die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe in Lochen am See am Freitag auf ihrer Webseite mit. Der Mann hatte die Mieze in deren Obhut gegeben.

Das Tier sei zunächst "etwas verschreckt" gewesen. Eine tierärztliche Untersuchung ergab jedoch, dass es unverletzt war und lediglich einen Ohrmilbenbefall hatte.

Die Samtpfote muss jetzt 30 Tage in Quarantäne. Sobald ein Veterinär sein Okay gegeben hat, kann sie in ein neues Zuhause vermittelt werden.