Die Lieblings-Beschäftigung dieser Katze bringt täglich so viele zum Lachen

Binghamton (New York/USA) - Die kleine Pym hasst es, schmutzig zu sein. Anders, als die meisten Katzen, macht sie sich jedoch äußerst ungern selbst sauber. Sie bevorzugt die Dusche ihrer Besitzerin.

Alles in Kürze

Anschließend begibt sich Pym in die Dusche, setzt sich unter den Wasserstrahl und beginnt sich selbst zu putzen. Ab und an mauzt sie leise, streckt die Zunge aus, um etwas zu trinken und genießt das warme Nass auf ihrem Fell.

Wenn Katie ihre Wünsche endlich erhört und ihr Zugang in die Nasszelle gewährt, bleibt die Katze immerzu noch ganz geduldig einige Momente sitzen - "Sie weiß, dass sie warten muss, bis das Wasser aufgeheizt ist", erklärt Katie grinsend.

Und tatsächlich: Regelmäßig wandert die kleine Miez ins Badezimmer, reibt ihr Gesicht an der Duschtür und mauzt leise, um ihrem Lieblingsmenschen zu zeigen, dass das Wasser endlich angelassen werden soll.

"Pym ist vom Duschen besessen", berichtete Katie über die kuriose Angewohnheit ihrer geliebten Fellnase gegenüber dem Tierportal The Dodo .

Einmal unter der Dusche will Pym am liebsten nicht mehr raus. © TikTok/Screenshot/pymtheshowercat

Sobald sie fertig mit dem Duschgang ist, verlässt sie die Wanne einfach wieder.

Zwar mag es Pym am meisten, sich einfach lufttrocknen zu lassen, Katie rubbelt sie jedoch meist mit einem Handtuch trocken, damit sie nicht die ganze Wohnung einsaut. Anschließend kuschelt sie ihren Liebling in einen kleinen Bademantel.

"Ich liebe mein durchnässtes Mädchen einfach", schwärmt Katie voller Liebe.

Besonders kurios: Katie hat der Samtpfote diese Vorliebe nicht etwas antrainiert. In einem Kommentar unter einem der unzähligen TikTok-Videos auf dem Katzen-Account berichtete die junge Frau, dass Pym als Baby einfach von selbst in die Dusche gewandert ist - und sich augenblicklich in das Gefühl verliebt zu haben scheint.