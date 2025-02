Feuerwehr bringt verstörten Kater ins Tierheim: Tommy hat Schreckliches erlebt

Kater Tommy hat in der jüngsten Vergangenheit Schreckliches erlebt. Jetzt hofft der Vierbeiner auf einen Neuanfang. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Was Kater Tommy zuletzt durchgemacht hat, wünscht man wirklich keinem Tier. Denn wie die Kölner Tierretter am Mittwoch in einem neuen Instagram-Beitrag berichteten, wurde der etwa sechs Jahre alte Kater vor kurzer Zeit von der Feuerwehr ins Tierheim gebracht, nachdem er tagelang bei seinem verstorbenen Besitzer ausharren musste.

Demnach war der Todesfall mehrere Tage nicht bemerkt worden, ehe schließlich besorgte Nachbarn die Polizei alarmierten, die in der Wohnung dann auf den Verstorbenen und den armen Tommy stieß.

Seither sitzt der unglückselige Vierbeiner im Katzenhaus der Einrichtung, schaut seine Pfleger mit großen Augen an und scheint die Welt nicht mehr zu verstehen.

Das sei natürlich "mehr als verständlich", erklärten die Tierretter, die ihrem unglücklichen Schützling nun so schnell wie möglich einen Neustart ermöglichen möchten, sodass Tommy die Geschehenisse der jüngsten Vergangenheit weit hinter sich lassen kann.