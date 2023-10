Frau auf Marathon-Rekordjagd, doch plötzlich wirft sie alle Pläne über den Haufen

Chicago (USA) - Leben retten ist ein wirklich guter Grund von der Jagd auf die Medaille abzusehen! Die US-Amerikanerin Sarah J. Bohan nahm am vergangenen Sonntag, dem 8. Oktober, im Team eines Tierheims am alljährlichen Marathon in Chicago (Illinois, USA ) teil.

Die US-Amerikanerin Sarah J. Bohan (r.) entdeckte das verängstigte Kätzchen am Straßenrand. © Paws Chicago/Sarah J. Bohan

Wie PAWS Chicago bei Facebook mitteilte, war die Läuferin eine von 483 Tierfreunden in der Staffel, die möglichst schnell die Strecke von 42 Kilometer laufen wollten.

Laut einem Bericht von The Dodo lief die engagierte Sportlerin zur persönlichen Höchstform auf, als ihr jedoch plötzlich etwas dazwischen kam: "Ich rannte zufällig auf der linken Straßenseite in der Nähe des Bürgersteigs und kam in einen Tunnel", so Bohan gegenüber der Seite. Doch dann bemerkte sie eine "flauschige Katze, die weinend und verängstigt auf dem Bürgersteig lag".

Keinen Gedanken mehr an einen Rekord verschwendend entschied sich die US-Amerikanerin dazu beherzt einzugreifen und das Kätzchen aufzusammeln. Nach einer Strecke von knapp 1,6 Kilometern, in der sie das Fellknäuel auf dem Arm trug, hielt Bohan bei Tierfreunden am Rande an. "Ich kannte sie nicht", sagte die Läuferin. "Sie meldeten sich einfach und sagten, sie hätten selbst Katzen und würden diesem kleinen Baby Liebe geben. Ich habe ihnen aufgrund unserer kurzen Interaktion vertraut."