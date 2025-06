Frau rast mit Katze in die Notaufnahme: Was das Röntgenbild dann zeigt, überrascht alle

Georgia (USA) - Mit gerade mal drei Monaten ist der kleine Kater Midas immer quietschfidel. Kein Wunder, dass sein Frauchen Tate (27) sich sofort wunderte, als er vergangene Woche nur noch kuscheln wollte. Dann fing der Stubentiger an, sich zu übergeben. Die US-Amerikanerin aus Georgia raste daraufhin sofort mit der Fellnase in die Tierklinik zur Notaufnahme.

Der kleine Kater Midas musste vergangene Woche in die Notaufnahme. © Screenshot/Reddit/u/alpha_hyena

Auf Reddit schilderte sie nach dem Vorfall die bangen Stunden: "[Ich] befürchtete das Schlimmste, vor allem, weil Blutuntersuchungen und Röntgenaufnahmen empfohlen wurden, obwohl seine körperliche Untersuchung unauffällig war."

Die Blutwerte seien seltsam gewesen und hätten auf etwas Fremdes in seinem Bauch hingedeutet. "Sie schickten ihn schnell zum Röntgen und da fanden sie es", so Tate.

In ihrem Reddit-Posting ist neben einem Foto von Midas auch ein Bild der Röntgenaufnahme zu sehen. "Als der Tierarzt die Röntgenaufnahmen zurückbrachte, hielten wir alle den Atem an", sagte Tate diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

"Einen Moment lang herrschte Totenstille - und dann rasteten wir völlig aus. Sogar der Tierarzt lachte", fügte sie hinzu. Denn Midas hatte einfach nur "Super-Pupse".