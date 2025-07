Frau vermutet, dass ihre Katze neues Kätzchen nicht akzeptiert: Dann wird sie kalt erwischt

Was bald darauf passierte, ließ nicht nur das Herz des Frauchens, sondern auch das vieler anderer schmelzen.

Doch nach ein paar Tagen schlug die Stimmung plötzlich extrem um. "Sie fing an, ihn sauberzumachen und mit ihm zu spielen - er versuchte sogar, sich von ihr säugen zu lassen", erzählte Haley diese Woche in einem Interview mit Newsweek .

Lediglich wenn der kleine Kater abgelenkt war und mit etwas spielte, wagte sich Sweetie für einen kurzen Moment an ihn heran. Der kleine Wirbelwind schien der zwei Jahre alten Katze alles andere als geheuer zu sein.

Mittlerweile sind die beiden Stubentiger ein Herz und eine Seele. © Reddit/Screenshot/u/Failurem00n

Denn Haley hat vor wenigen Tagen aktuelle Fotos der ungleichen Katzen auf Reddit veröffentlicht, die Zehntausende User erreichten. Auf den Bildern sind die Stubentiger ein Herz und eine Seele.

"Er kopiert all ihr Verhalten, sie hat ihm wirklich beigebracht, wie man eine Hauskatze ist", sagte das stolze Frauchen über Butters, der als Katzenjunges von der Straße gerettet worden war.

Am Ende ist Haleys eigentlicher Wunsch, dass die Katzen beste Freunde werden, also doch noch in Erfüllung gegangen. Dennoch hätte sie das Kennenlernen etwas professioneller gestalten können.

Katzenverhaltensexpertin Pam Johnson-Bennett erklärte gegenüber Newsweek, dass es ratsam sei, die Samtpfoten zunächst in separaten Räumen unterzubringen. Dann könne man schrittweise vorgehen, indem man sie beispielsweise an den Decken der jeweils anderen schnuppern lasse.

Langsame Heranführungen gelten bei Katzen grundsätzlich als die sicherste Variante. Zum Glück haben es Sweetie und Butters am Ende auch auf die "harte Tour" geschafft.