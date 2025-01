Frau will Kater austricksen: Mit dieser Reaktion hat sie nicht gerechnet!

Im Interview mit Newsweek verrät sie mehr über den Vierbeiner: "Er unterhält uns seit dem Tag, an dem wir ihn gerettet haben. Er ist der süßeste Kater und so schlau."

Butters fackelte nicht lang und zog die Plastikgabeln aus der Erde seines Lieblingsortes. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/grandma.lives.in

Auf dem TikTok-Account von Thompson ging im Dezember ein Video viral, welches das Chaos des Katers widerspiegelte.

Es zeigt die verzweifelten Maßnahmen, die sie ergriffen hat, um Butters davon abzuhalten, ihren eingetopften Feigenbaum als Toilette zu benutzen. So hatte die 48-Jährige in die Pflanzenerde Plastikgabeln gesteckt in der Hoffnung, dass die Miez die Pflanze nun in Ruhe lassen wird.

Doch so einfach ließ sich der pfiffige Kater nicht stoppen. Nur kurze Zeit später sprang der Vierbeiner auf den Blumentopf und begann, eine Gabel mit seinem Maul herauszuziehen.

In der Unterschrift gab Thompson bekannt, dass Butters erneut gewonnen habe. Newsweek gegenüber versicherte sie aber, der Kampf sei noch nicht vorbei. Die weitere Reise werde sie auf TikTok dokumentieren.