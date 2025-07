Mann will wissen, wie behinderte Katze aufs Bett gelangt: Was er filmt, beeindruckt Millionen

In dem Clip zieht sich Grendel so nah wie möglich an den Rand des Bettes. Er streckt seine Vorderpfoten seitlich aus, um Halt zu finden und benötigt ein paar Versuche, da er immer wieder das Gleichgewicht verliert. Dann nutzt er die Kraft in den vorderen Pfoten, um sich nach oben zu ziehen - und krallt sich dabei an den Decken fest, falls er ausrutschen sollte.

Zahlreiche Nutzer zeigten sich von der Entschlossenheit des kleinen Katers beeindruckt. Später erklärte Gabriel noch, dass er es bereits mit Treppen und Rampen versucht hätte, um seinem Haustier zu helfen, jedoch ohne Erfolg.

Innerhalb von zwei Tagen nach Veröffentlichung hatte das TikTok-Video über 5,6 Millionen Aufrufe und 934.000 Likes. "Wackelkatzen haben keine Ahnung, dass sie behindert sind, also sind sie einfach entschlossen", drückte ein Zuschauer seine Bewunderung aus.

Ein anderer fügte hinzu: "Lasst den mutigen kleinen Kater sofort an den Paralympics teilnehmen."