Kater feiert unglückseliges Jubiläum: Sam soll endlich "seine verdiente Chance bekommen"

Kater Sam möchte dem Bergheimer Tierheim den Rücken kehren und ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim (Screenshots)

Sam hatte bislang leider nicht allzu viel Glück im Leben, denn trotz seines jungen (geschätzten) Alters von etwa drei bis vier Jahren sitzt der Vierbeiner bereits im Tierheim und feierte doch jüngst ein unglückseliges Jubiläum: Auf den Tag genau lebte Sam am vergangenen Freitag nämlich seit einem Jahr im Bergheimer Tierasyl, wo er bislang vergeblich auf neue Besitzer gewartet hatte.

Leider habe sich bis dato niemand für den "tollen Panther" interessiert, was Sams Pfleger nun zum Anlass nahmen, noch einmal kräftig die Werbetrommel für ihren Schützling zu rühren.

So teilten die engagierten Tierheim-Mitarbeiter am Freitag einen Clip auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie den Charakter des schwarzen Katers ausführlich beschrieben, während der Vierbeiner seinem Pfleger um die Beine strich und sich von seiner besten Seite präsentierte.

Sam ist demnach ein "sehr netter Kater", für den ein Zuhause mit gesichertem Freigang gefunden werden soll.