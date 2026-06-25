Kater geben sich in schweren Zeiten Halt: Finden sie ihr Happy End?

München - Der Münchner Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für die Kater Twingo und Raffaelo. Findet das Duo sein Glück?

Kater Twingo ist seinem Partner im Alltag eine große Hilfe. © Tierschutzverein München

Scottish-Fold-Kater Twingo kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Tierheim. British Kurzhaar Raffaelo wurde aufgrund der Überforderung seiner Vorbesitzer abgegeben.

Beide Kater wurden 2025 geboren und haben sich im Tierheim prompt verstanden. Nun suchen sie ein gemeinsames Zuhause in Wohnungshaltung. Über einen vernetzten Balkon würden sie sich sicherlich freuen, er ist aber für ihre Adoption kein Muss, erklärt der Tierschutzverein.

Da die Stubentiger die Nähe zu Menschen sehr genießen und viel Ansprache brauchen, sollten sie nicht zu lange allein gelassen werden.

Altersgemäß müssen sie ausreichend beschäftigt werden und sehnen sich nach gemeinsamer Spielzeit. Mit Kindern ab etwa zehn Jahren, die respektvoll mit Haustieren umgehen können, kämen Twingo und Raffaelo gut zurecht.