Kater geben sich in schweren Zeiten Halt: Finden sie ihr Happy End?

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Der Tierschutzverein München bemüht sich um ein neues Zuhause für ein besonderes Duo: Finden die Kater Twingo und Raffaelo ihr Glück?

Von Friederike Hauer

München - Der Münchner Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für die Kater Twingo und Raffaelo. Findet das Duo sein Glück?

Kater Twingo ist seinem Partner im Alltag eine große Hilfe.
Kater Twingo ist seinem Partner im Alltag eine große Hilfe.  © Tierschutzverein München

Scottish-Fold-Kater Twingo kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Tierheim. British Kurzhaar Raffaelo wurde aufgrund der Überforderung seiner Vorbesitzer abgegeben.

Beide Kater wurden 2025 geboren und haben sich im Tierheim prompt verstanden. Nun suchen sie ein gemeinsames Zuhause in Wohnungshaltung. Über einen vernetzten Balkon würden sie sich sicherlich freuen, er ist aber für ihre Adoption kein Muss, erklärt der Tierschutzverein.

Da die Stubentiger die Nähe zu Menschen sehr genießen und viel Ansprache brauchen, sollten sie nicht zu lange allein gelassen werden.

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Altersgemäß müssen sie ausreichend beschäftigt werden und sehnen sich nach gemeinsamer Spielzeit. Mit Kindern ab etwa zehn Jahren, die respektvoll mit Haustieren umgehen können, kämen Twingo und Raffaelo gut zurecht.

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Twingo (l.) und Raffaelo suchen ein gemeinsames Zuhause. Wer hat ein Plätzchen frei?
Twingo (l.) und Raffaelo suchen ein gemeinsames Zuhause. Wer hat ein Plätzchen frei?  © Tierschutzverein München
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Raffaelo wurde in seinem vorherigen Zuhause nicht sozialisiert und kennt als Artgenossen nur Twingo. Bis er Vertrauen fasst, braucht er etwas Zeit, anfangs ist er noch schreckhaft. Da er bisher auch den nötigen Umgang bei Gesundheitskontrollen nicht kennt, sollten Interessenten ein gewisses Händchen für Samtpfoten mitbringen.

Beide Kater wurden positiv auf Mycoplasmen sowie Herpes und Calici-Viren getestet. Aktuell sind sie jedoch symptomfrei. Weitere Informationen zu ihrem Gesundheitszustand erhältst Du im Katzenhaus EG unter der Telefonnummer 089/921000250.

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Lisa (l.) und Paul sind unzertrennlich. Wer schenkt ihnen wieder Hoffnung?
Lisa (l.) und Paul sind unzertrennlich. Wer schenkt ihnen wieder Hoffnung?  © Tierschutzverein München

Ein weiteres Paar hofft auf sein Glück: Die Kaninchen Lisa (rot-weiß) und Paul (braun) wurden im Tierheim abgegeben, da der Besitzer keine Zeit mehr für sie hatte.

Lisa ist zutraulich, Paul beobachtet noch etwas schüchtern seine Pfleger. Am liebsten kuscheln die beiden miteinander und werden nur gemeinsam vermittelt.

Lisa hat Zahnprobleme und sollte regelmäßig einem Tierarzt vorgestellt werden. Außerdem sollte ihr Futter geraspelt werden, damit sie es gut aufnehmen kann.

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Beide hoffen auf einen Platz in einem Innengehege. Über die Haltungsanforderungen informiert Dich das Kleintierhaus.

Möchtest Du die Hoppler kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100053 im Tierheim.

Titelfoto: Tierschutzverein München e. V. (2)

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