Kater kam mit Traumata und Lähmung ins Tierheim: Ist der Kleine bald vollständig geheilt?

Erst seit drei Wochen bekommt Melih Physiotherapie - doch die schlägt atemberaubend gut an! © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Troisdorf

Einen mehr als guten Start in die Woche erlebte am gestrigen Montag das Pflegepersonal des Tierheims in Troisdorf samt kleinem Patienten.

Kater Melih machte den Tierrettern gleich zu Beginn seiner Einlieferung vor einigen Wochen mächtig Sorgen.

Denn der grau-weiße Vierbeiner mit den grünen Knopfaugen hatte ordentliche Probleme mit seiner Hinterhand, teilte das Tierheim mit.

Ausschlaggebend dafür war ein "Hämatom an der Wirbelsäule, das durch ein stumpfes Trauma entstanden ist". Welches Trauma genau für die schmerzhaften Beschwerden verantwortlich gewesen waren, ist unklar.

Ein leichtes Leben hatte Melih bis dato allerdings ganz und gar nicht ...