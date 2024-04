Kater sieht schweren Unfall: Was er dann tut, berührt so viele

Centennial (USA) - Was für eine tierische Hilfe!

Während sich die Einsatzkräfte nämlich an die Arbeit machten, die Verletzten zu retten und auslaufende Flüssigkeiten aufzunehmen, rannte ihnen jemand entgegen, der unbedingt helfen wollte: ein fleißiges Kätzchen .

Die Feuerwehrleute waren begeistert. © Facebook/Screenshot/South Metro Fire Rescue

Die Einsatzkräfte amüsierten sich köstlich über den kleinen Helfer. Jedoch war ihnen auch klar, dass der Kater auf der Autobahn nicht gerade sicher war. Kurzerhand wurde er also in eines der Fahrzeuge gesetzt und nachdem der Unfall fertig aufgenommen worden war, in ein Tierheim gebracht.

Dort sollte schließlich eine Familie für die Samtpfote gefunden werden.

Nach zwei Wochen dann die Überraschung: Feuerwehrmann Andrew Becker war die Miez nach dem Unfall einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen.

"Dieser Kater war sofort so freundlich und wollte sich von allen streicheln lassen", erinnerte sich Becker zurück. "Da wusste ich, dass ich diese Katze mit nach Hause nehmen möchte."