Kater sitzt jeden Früh am Straßenrand: Was er dort tut, lässt Herzen schmelzen

Kanada - Katzen sind arrogant und interessieren sich nur für ihr eigenes Wohl? Von wegen! Kater Leo aus Kanada hat in seiner Familie ganz freiwillig eine wichtige Aufgabe übernommen, weil ihm das Wohl seiner Mitmenschen offenbar ziemlich am Herzen liegt. Wie das aussieht, zeigt ein virales TikTok -Video.

In einem Video sieht man, wie Leo ganz geduldig auf der verschneiten Einfahrt sitzt und sicherstellt, dass seine beiden Menschen-Geschwister auch wirklich in das Gefährt gestiegen und sicher sind.

Als Mutter Angela Minichilli am Morgen ihr Smartphone zückte und auf "Aufnahme" drückte, wusste sie bereits, was passieren würde. Denn unter der Woche spielt sich diese Szene jeden Morgen ab:

Der getigerte Kater lebt mit seiner Familie in Kanada. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/angelinaminichilli

"Dein Kater denkt, er ist ein Hund und wartet jeden Morgen darauf, dass die Kinder in den Bus einsteigen", schreibt Mutter Angela zu ihrem Clip, der stattliche 28 Millionen Mal angesehen wurde.

Man könnte Leo fast als tierische Nanny bezeichnen, die trotz Kälte und Schnee in der Frühe mit aufsteht, vor die Tür geht und die Schulkinder verabschiedet. "Er sorgt dafür, dass er jeden Morgen für sie da ist 🥺", so die Kanadierin auf TikTok.

Natürlich sind die Zuschauer von so viel Einsatz komplett verzaubert! "Hör auf, das ist SO SÜSS", schwärmt eine Userin. Eine andere kommentiert: "Was für eine süße Katze, deine Familie hat so viel Glück."

Ob Leo sich dieses freundliche Verhalten vom Hund der Familie abgeschaut hat, mit dem er aufgewachsen ist, oder sich ganz von selbst dieser Aufgabe gewidmet hat, kann natürlich keiner sagen. Fakt ist aber, dass er den Kindern damit sicher jeden Morgen eine große Freude macht.