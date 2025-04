Kater will nach schlimmer Vergangenheit neu anfangen: Happy End?

Der süße Kater hat Probleme mit seinem Herzen und seiner Hüfte. Zudem muss er unbedingt eine Diät einlegen. Selbst beim Spielen gerät der Kleine rasch außer Atem. Leon wird in der Praxis des Tierheims lebenslang kostenlos wegen seiner genannten Beschwerden behandelt.

Leon mag es gern zu spielen, wird dabei jedoch des Öfteren schnell ungeduldig und neigt dann wegen seiner übersteigerten Aufregung zur Aggression. Sein "Dosenöffner" in spe sollte daher bereits Erfahrung im Umgang mit Katzen haben und Leons Körpersprache gut lesen können.

Zwar wurde die Europäisch Kurzhaar gefüttert, jedoch fand mehr Interaktion nicht statt. Diese schlimme Zeit hat Leon sehr geprägt, was auch an seinem Übergewicht zu sehen ist.

Mehr als zehn Monate verbrachte Leon allein in einer Ein-Raum-Wohnung, ohne nennenswerte Beschäftigung oder Sozialkontakte, so seine Tierpfleger.

Wessen Herz kann dieser Katzenblick erweichen? © Tierheim Berlin

Seine Artgenossen mag Leon gar nicht und verteidigt sein Futter. Kinder sollten ebenfalls nicht im gemeinsamen Haushalt leben.

Für seinen Schützling sucht das Tierheim ruhige Menschen, die Leon eine entsprechende Mischung aus Beschäftigung, Grenzen und Entspannung bieten können.

Ein strukturierter Alltag ist für den Süßen genauso wichtig, wie Dinge zu entdecken und sich austoben zu dürfen. Das kann Leon am besten in der Natur, weshalb er sich Freigang in einer sicheren Umgebung wünscht. Wie eine Katzenklappe funktioniert, hat der kluge Kater bereits im Tierheim gelernt.

Wenn Du dem süßen Kater Leon (Vermittlungsnummer 25/190) das Leben verschönern und für immer bei Dir aufnehmen kannst, dann sende eine E-Mail an seine Tierpfleger.