Katze im Tierheim: Diese Eigenschaft macht Miamor zu etwas ganz Besonderem

Katze Miamor ist sehr gesprächig und kommentiert gerne das Geschehen um sie herum. © Bildmontage: Tierheim München (2)

Sie wurde ungefähr im April 2024 geboren.

Miamor ist eine zutrauliche, menschenbezogene und sehr verspielte Katzendame, die viel Nähe sucht und es liebt, im Mittelpunkt zu stehen.

Im Tierheim zeigt sie sich verschmust, aktiv und ausgesprochen gesprächig. "Miamor kommentiert das tägliche Geschehen mit ihrer ganz eigenen Stimme, was sie zu einer unterhaltsamen Mitbewohnerin macht", berichten die Pfleger im Katzenhaus.

Für Familien mit rücksichtsvollen Kindern wäre sie gut geeignet, da sie den Trubel nicht scheut, aber auch ihre Ruhepausen braucht. Mit anderen Katzen ist Miamor nicht verträglich und sollte daher alleine gehalten werden. Ob sie sich mit Hunden versteht, konnte noch nicht getestet werden. Es erscheint aber denkbar, sofern der Hund ruhig ist und Erfahrung im Umgang mit Katzen hat.

Miamor wir ausschließlich in Wohnungshaltung vermittelt. Da sie gerne ihre Umgebung beobachtet, ist ein vernetzter Balkon zwingend erforderlich, um ihr ein passendes Zuhause zu bieten. Sie sieht nicht gut, kommt damit aber zurecht. Eventuell wird in Zukunft eine Operation an den Augen nötig sein. Die Pfleger im Katzenhaus beraten Dich hierzu gerne weiter ausführlich.

Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/921000136 und vereinbare einen Termin zum Besuch im Tierheim.