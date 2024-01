Katze Ursula hat keine Augen mehr: Tierheim Berlin sucht ein neues Zuhause für sie

Berlin - Die Katze Ursula aus dem Berliner Tierheim hat es auf ihre alten Tage nicht leicht. Sie verlor vor einer ganzen Weile schon ihre Sehkraft, dann erkrankte sie schwer, und ihre Augen mussten entfernt werden. Auch die Ohren wollen nicht mehr so richtig. Dabei sehnt sich die Samtpfote doch nur nach neuen Besitzern.

Ursula ist sehr sensibel und verlor ihr Augenlicht vor einer ganzen Weile. © Tierheim Berlin

Seit November vergangenen Jahres lebt die etwa 13 Jahre alte Katzendame im Tierheim.



Was sie nicht mag, das sind Gewusel, hektische Bewegungen und Lärm. Das verunsichert die leidgeplagte Samtpfote und stresst sie. Auch plötzliche Annäherung führen zu einer Abwehrreaktion.

Ihre fehlende Sehkraft kompensiert die sehr sensible Ursula, soweit es geht, mit Hören und Tasten.

"Noch möchte sie sich nicht viel anfassen lassen und vermutlich wird sie nie eine richtige Schmusemaus werden", schreibt das Tierheim am Donnerstag auf Instagram. Mit viel Geduld und Ruhe erarbeitet sich das Personal aktuell noch das Vertrauen der Katze.

Wenn die Rentnerin Kontakt will, fordert sie ihn von sich aus ein.

Es ist unklar, was der Einzelprinzessin in ihrem alten Zuhause zugestoßen ist oder was sie erlebt hat. Die neuen Besitzer sollten unbedingt Erfahrungen mit Katzen haben und viel Fingerspitzengefühl mitbringen. Ideal wäre eine ruhige Einzelperson oder ein nettes Paar ohne Kinder.