Katze wird in Tierheim von allen ignoriert: Dann haben Pfleger eine Idee, die alles verändert

Dorchester (England) - Im vergangenen Jahr wurde sie mit ihren vier Babys in einer Badewanne gefunden. Doch während die Kleinen nach und nach an Familien vermittelt wurden, blieb ihre Katzenmama Sarina in dem Tierheim "Taylors Rehoming Centre" in der englischen Stadt Dorchester hängen. Niemand interessierte sich für die Katze. Bis ihre Pfleger nach gut sieben Monaten eine Idee hatten, die kurz darauf viele Herzen zum Schmelzen brachte.