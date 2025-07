Katzen hatten leider riesiges Pech: Jetzt träumen sie von einem Neuanfang

Bergheim - Zahlreiche Katzen leben derzeit im Tierheim Bergheim unter einem Dach und warten sehnsüchtig darauf, endlich in ein neues Leben starten zu dürfen. Unter ihnen sind auch Angelo und Robert, die aus verschiedenen Gründen in der Einrichtung landeten.

Kater Robert musste sein Zuhause verlassen, nachdem sein Besitzer verstorben war. © Tierheim Bergheim/Website

Wie die Bergheimer Tierretter kürzlich auf ihrer Website schilderten, musste Europäisch-Kurzhaar-Kater Robert sein ehemaliges Zuhause verlassen, nachdem sein Besitzer verstorben war.

Ein schwerer Schicksalsschlag für den schwarz-weißen Vierbeiner, zu dem die Mitarbeiter seit seiner Ankunft leider noch keinen richtigen Zugang gefunden haben.

Das ist vermutlich dem Stress geschuldet, den ihr Schützling in der jüngsten Vergangenheit erleben musste, wie seine Pfleger berichteten. So drückt das Tierheim dem Kater fest die Pfoten, dass Roberts Tage in der Einrichtung von nun an gezählt sind und er bei lieben Katzenfreunden nochmal ganz von vorn anfangen kann.

Für den scheuen Stubentiger suchen die Tierretter ein Plätzchen als Einzelkater bei Menschen, die jede Menge Zeit für ihn haben. In seinem neuen Zuhause sollte es zudem eher ruhig zugehen.