Kranke Katzen-Oma Esther sucht ein "Plätzchen, wo man sie noch einmal so richtig, richtig lieb hat"

Das Tierheim Dellbrück sucht für Katzen-Oma Esther dringend ein neues Zuhause. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck

Denn die Mitarbeiter des Tierheims in Dellbrück haben Sorge, dass die Katze nicht mehr vermittelbar ist. Der Grund: "Die Zahl der Interessenten wird nach der Auflistung ihrer Erkrankungen bestimmt auf ein Minimum zusammenschrumpfen, aber wenn nur einer übrig bleibt, der es ernst mit ihr meint, sind wir überglücklich", schreiben die Pfleger in einem veröffentlichen Instagram-Beitrag (Rechtschreibung angepasst).

Dennoch hofft man dort, dass sie "für Oma Esther ein Plätzchen finden, wo man sie noch einmal so richtig, richtig lieb hat".

Zu beachten gilt es, dass Esther an einigen Krankheiten leidet, weshalb sie mehrere Medikamente einnehmen muss. "In ihrer Krankenakte findet man Bluthochdruck, eine Schilddrüsenüberfunktion sowie eine Erkrankung des Herzmuskels", teilen die Mitarbeiter des Heims mit. "Ihr seht, ganz schön viel für so einen kleinen, alten Körper."

Deshalb sucht das Tierheim in Dellbrück nun "dringend liebe Menschen", um Esther noch eine tiefenentspannte, stressfreie Zeit schenken zu können.